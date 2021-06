MotoGP, GP Stiria 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di domenica 27 giugno 2021) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio di Stiria, valevole per il decimo appuntamento del Motomondiale 2021, in programma da venerdì 6 a domenica 8 agosto al Red Bull Ring di Spielberg dopo la pausa estiva. Giovedì 5 agosto avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 6 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 10:55 e la seconda alle ore 15:10. Sabato 7 agosto, alle ore 10:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio di, valevole per il decimo appuntamento del Motomondiale, inda venerdì 6 a domenica 8 agosto al Red Bull Ring di Spielberg dopo la pausa estiva. Giovedì 5 agosto avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 6 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 10:55 e la seconda alle ore 15:10. Sabato 7 agosto, alle ore 10:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la ...

Advertising

digitalsat_it : F1 Stiria, MotoGP Olanda, la domenica di motori live su Sky (e poi su TV8) - LucaKobe8 : #BuonaDomenica Ore 11.00 - Replica @LAClippers - @Suns Ore 14 - #MotoGp, Gp Olanda Ore 15 - #F1, Gp Sti… - MARCO196913 : RT @ZamunerB: ?? Si aggiunge un altro capitolo alla guerra psicologico-mediatica tra Wolff e Horner in Stiria. Io e il Maestro @marcosantin… - marcosantini91 : RT @ZamunerB: ?? Si aggiunge un altro capitolo alla guerra psicologico-mediatica tra Wolff e Horner in Stiria. Io e il Maestro @marcosantin… - MarianoFroldi : RT @ZamunerB: ?? Si aggiunge un altro capitolo alla guerra psicologico-mediatica tra Wolff e Horner in Stiria. Io e il Maestro @marcosantin… -