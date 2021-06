Moto3, GP Assen 2021: Rossi partirà dalla pit lane (Di domenica 27 giugno 2021) Pessime notizie per Riccardo Rossi, che partirà dalla pit lane nel Gran Premio di Assen di Moto3. Il pilota azzurro è stato punito dalla direzione di gara perché ha effettuato dei test sulla pista in Olanda nelle ultime due settimane. Weekend da dimenticare per l’italiano, già protagonista di un brutto incidente con Pedro Acosta al termine delle FP3. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Pessime notizie per Riccardo, chepitnel Gran Premio didi. Il pilota azzurro è stato punitodirezione di gara perché ha effettuato dei test sulla pista in Olanda nelle ultime due settimane. Weekend da dimenticare per l’italiano, già protagonista di un brutto incidente con Pedro Acosta al termine delle FP3. SportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : Moto3, qualifiche GP Olanda (Assen): Alcoba in pole, 2° Fenati, 3° Foggia. HIGHLIGHTS #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - sportface2016 : #Moto3, #AssenGP 2021: Rossi partirà dalla pit lane - gponedotcom : AGGIORNATO Tatsuki Suzuki risultato falso positivo al Covid, correrà ad Assen: Sembrava che il Covid potesse tenere… - ryanclqrs : RT @gponedotcom: Tatsuki Suzuki risultato positivo al Covid, non correrà ad Assen: Il pilota della Squadra Corse SIC58 (come riportato da S… - NinjaZRider : RT @gponedotcom: Tatsuki Suzuki risultato positivo al Covid, non correrà ad Assen: Il pilota della Squadra Corse SIC58 (come riportato da S… -