Mancini non sceglie | «Ronaldo o Lukaku? Eviterei entrambi» – VIDEO

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa del prossimo avversario dell'Italia ai quarti di Euro2020: le sue parole Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa del prossimo avversario dell'Italia ai quarti di Euro2020: uno tra il Belgio di Lukaku e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. «Quando arrivi ai quarti di finale credo che non sia così semplice. Io dovrei dire di evitarli tutti e due ma non è possibile».

