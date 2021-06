Maleo LO | rave clandestino nel Parco Adda Sud | il Paese già in allarme per il focolaio variante Delta

(Di domenica 27 giugno 2021) «Tanti giovanissimi, gente mai vista, con accenti lombardi diversi che non sapevano neanche in che comune fossero, alterati da alcol e stupefacenti»

Advertising

Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - Agenzia_Ansa : Ci sono ancora 500 persone che stanno ballando alla cava Geroletta di Maleo, nel Lodigiano, nel rave party iniziato… - luca_Buti1 : RT @Agenzia_Ansa: Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo, paes… - lyannalancaster : RT @Birba731: Ma un vaccino contro l'idiozia quando??? Quando?? #Lodi, rave party clandestino a Maleo: oltre 700 ragazzi nel paese in allar… - ardigrenzo : Rave party a maleo ma lo stato dov eeeee?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Maleo rave

E infatti c'è stato uncon 700 no mask a, nel lodigiano, che ha dato vita ad un focolaio anche di casi di variante Delta . La riapertura delle discoteche è giusta, purché si rispettino ...Lo sostiene l'assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato commentando ilparty avvenuto a(Lodi). "Non è concepibile permettere in tempi di Covid un assembramento di questa ...MALEO (LODI) - Nonostante il sospetto di un focolaio Covid di variante Delta, "un migliaio" di giovani si sono dati appuntamento a Maleo, comune tra il Lodigiano e il Cremonese.Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo, paese del lodigiano dove l’Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante delta in u ...