Inghilterra-Germania, Rudiger e Gundogan in dubbio (Di domenica 27 giugno 2021) Cattive notizie in arrivo per la Germania, che martedì, a Wembley, sfiderà l'Inghilterra per centrare i quarti di Euro 2020. Il ct Joachim Loew, infatti, potrebbe dover fare a meno di Antonio Rudiger e Ilkay Gundogan, due pedine fondamentali per la compagine tedesca. I due giocatori non hanno preso parte all'ultima seduta di allenamento a causa di qualche piccolo problema fisico. Fortunatamente per lui, oltre al ritorno di Thomas Mueller, sono arrivate indicazioni confortanti per quanto riguarda Kai Havertz, che ha smaltito la contusione subita contro l'Ungheria. SportFace.

