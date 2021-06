Il generale Figliuolo entra in studio? Bassetti lo accoglie così: clamorosa umiliazione per Arcuri in diretta su Rai 1 (Di domenica 27 giugno 2021) Ultima puntata della stagione di Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1. Ultima puntata che come sempre si apre con un segmento dedicato all'emergenza coronavirus, con una serie di ospiti di eccezione: in questo caso, ecco in studio anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, il commissario all'emergenza che ha sostituito Domenico Arcuri e ha archiviato i suoi disastri. A Figliuolo dobbiamo la svolta nella campagna vaccinale e lo stop ad alcune follie del suo predecessore, le Primule in primis. Tra gli altri ospiti della puntata, per il segmento-Covid, ecco in collegamento il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Ultima puntata della stagione di Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1. Ultima puntata che come sempre si apre con un segmento dedicato all'emergenza coronavirus, con una serie di ospiti di eccezione: in questo caso, ecco inanche ilFrancesco Paolo, il commissario all'emergenza che ha sostituito Domenicoe ha archiviato i suoi disastri. Adobbiamo la svolta nella campagna vaccinale e lo stop ad alcune follie del suo predecessore, le Primule in primis. Tra gli altri ospiti della puntata, per il segmento-Covid, ecco in collegamento il ...

