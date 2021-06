Grillo ridimensiona Conte | «È lui ad aver bisogno di me | non io di lui»

(Di domenica 27 giugno 2021) Dopo settimane di tensioni il comico arriva nella Capitale per guardare negli occhi i parlamentari e riprendere il controllo di una macchina impazzita. Poi sbotta: «Sono il garante, non sono un coglione» Doveva venire a Roma per sondare l’umore e la fedeltà delle truppe e così è stato. Dopo settimane di tensione con Giuseppelegate al futuro del Movimento 5 Stelle, Beppearriva nella Capitale per guardare negli occhi i parlamentari che lui e Gianroberto Casaleggio hanno creato dal nulla e riprendere il controllo di una macchina impazzita. E col suo stile consueto, un po’ comizio e un po’ show teatrale, il ...

