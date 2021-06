GP Stiria: vittoria per Max Verstappen, 6° Sainz davanti a Leclerc (Di domenica 27 giugno 2021) vittoria per Max Verstappen nel GP Stiria . Prova di forza dell'olandese che domina per l'intera corsa precedendo Hamilton e Bottas. Ferrari in 6° e 7° posizione con Sainz davanti a Leclerc, bella ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021)per Maxnel GP. Prova di forza dell'olandese che domina per l'intera corsa precedendo Hamilton e Bottas. Ferrari in 6° e 7° posizione con, bella ...

Advertising

SkySportF1 : W Series, GP di Stiria: in Austria netta vittoria di #AlicePowell #SkyMotori #WSeries - Sportellate_it : Era dal 2019 che Lewis Hamilton non saliva sul gradino più alto del podio per tre volte di fila. Oggi, 27 giugno 20… - lifestyleblogit : Gp Stiria, vittoria di Verstappen - - F1inGenerale_ : F1 | GP Stiria – Ennesima vittoria di Verstappen: “Non vedo l’ora di tornare qui settimana prossima” - RSIsport : ?? Quarto successo stagionale per Verstappen, impostosi nel GP di Stiria davanti a Hamilton e Bottas -