Governo | Brunetta | ' Ora le riforme o niente fondi europei'

(Di domenica 27 giugno 2021) 'Avviso ai naviganti: no reform, no money'. E' quanto afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, lanciando un avviso 'a tutti: partiti, istituzioni, opinione pubblica, ...

E' quanto afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, lanciando un avviso ... Quello che abbiamo sottoscritto è un contratto voluto dale dal Parlamento sovrano a ...... dopo una cabina di regia con i partiti che sostengono il. 'Credo che l'ascolto sia ... è folle', ha messo in guardia il ministro della Pubblica amministrazione, Renato. 'Siamo in una ..."Avviso ai naviganti: no reform, no money". E' quanto afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, lanciando un avviso "a tutti: partiti, istituzioni, opinione pubblica, minis ...Sullo stop ai licenziamenti la partita non è ancora chiusa. Mentre i sindacati scendono in piazza contro lo sblocco - che dalla prossima settimana potrebbe innescare una ...