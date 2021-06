Damiano e Thomas dei Maneskin si baciano sul palco: “L’amore non è mai sbagliato”. Il video del bacio (Di domenica 27 giugno 2021) Sta facendo il giro d’Italia e d’Europa il video del bacio tra Damiano David e Thomas Raggi dei Maneskin. Il frontman del gruppo e il chitarrista si sono scambiati l’effusione sul palco di un concerto in Polonia, dal quale hanno lanciato un messaggio molto importante specialmente negli ultimi giorni del Pride Month. Sui loro social, hanno condiviso il video del momento. bacio tra Damiano e il chitarrista dei Maneskin in Polonia Non è la prima volta che i Maneskin si fanno portatori di messaggi ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 giugno 2021) Sta facendo il giro d’Italia e d’Europa ildeltraDavid eRaggi dei. Il frontman del gruppo e il chitarrista si sono scambiati l’effusione suldi un concerto in Polonia, dal quale hanno lanciato un messaggio molto importante specialmente negli ultimi giorni del Pride Month. Sui loro social, hanno condiviso ildel momento.trae il chitarrista deiin Polonia Non è la prima volta che isi fanno portatori di messaggi ...

