Covid-19 | AstraZeneca e Oxford lavorano a un altro vaccino a vettore virale contro la variante Beta

Leggi su open.online

(Di domenica 27 giugno 2021) La collaborazione trae la casa farmaceuticanella lotta al-19 continua. L’università inglese ha annunciato di avere iniziato i test su alcuni volontari di unmesso a punto con l’azienda anglo-svedesela(ex “sudafricana”). Anche stavolta si tratta di un, basato cioè sull’utilizzo di un virus totalmente inattivato in laboratorio, in grado di portare alle cellule immunitarie l’informazione della proteina Spike, utilizzata dal Sars-Cov-2 per ...