Brusaferro: «Via le mascherine ma se i contagi risalgono saremo costretti a rimetterle». (Di domenica 27 giugno 2021) Silvio Brusaferro, è presidente dell’Istituto superiore di sanità e anche segretario del Cts, venerdì scorso ha partecipato al cinquantottesimo monitoraggio sull’andamento della pandemia da parte della Cabina di regia. Chi è vaccinato con una sola dose e incontro la variante Delta, quanto rischia? “I dati inglesi mostrano che la vaccinazione con una dose protegge meno rispetto al ciclo completo”. Queste persone possono sviluppare una malattia violenta? “Sappiamo che la vaccinazione, anche con una dose, può già essere efficace nel ridurre le forme cliniche gravi. Ma solo il ciclo completo garantisce una maggior sicurezza”. Il vaccinato che contrae l’infezione è ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Silvio, è presidente dell’Istituto superiore di sanità e anche segretario del Cts, venerdì scorso ha partecipato al cinquantottesimo monitoraggio sull’andamento della pandemia da parte della Cabina di regia. Chi è vaccinato con una sola dose e incontro la variante Delta, quanto rischia? “I dati inglesi mostrano che la vaccinazione con una dose protegge meno rispetto al ciclo completo”. Queste persone possono sviluppare una malattia violenta? “Sappiamo che la vaccinazione, anche con una dose, può già essere efficace nel ridurre le forme cliniche gravi. Ma solo il ciclo completo garantisce una maggior sicurezza”. Il vaccinato che contrae l’infezione è ...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, Brusaferro: 'Via le mascherine ma se i contagi risalgono saremo costretti a rimetterle' - RaiNews : Il presidente dell'Iss: 'I casi in italia decrescono in assoluto ma quelli sostenuti dalla variante Delta stanno sa… - MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: 'Via le mascherine all'aperto, ma se i contagi risalgono torneranno' #Coronavirus… - ReMarletta : RT @repubblica: ?? Coronavirus, Brusaferro: 'Via le mascherine ma se i contagi risalgono saremo costretti a rimetterle' - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Il presidente dell'Iss: 'I casi in italia decrescono in assoluto ma quelli sostenuti dalla variante Delta stanno salendo' http… -