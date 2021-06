Berlusconi insiste per il partito unico della destra: 'Sarà tutelata ogni identità' (Di domenica 27 giugno 2021) E' uno dei pochi modi che ha forse per sopravvivere e giustamente punta a prendersi tutto e (quasi) subito. Realizzare entro il 2023 un partito unico di centrodestra, sul modello dei repubblicani ... Leggi su globalist (Di domenica 27 giugno 2021) E' uno dei pochi modi che ha forse per sopravvivere e giustamente punta a prendersi tutto e (quasi) subito. Realizzare entro il 2023 undi centro, sul modello dei repubblicani ...

Advertising

globalistIT : - Profilo3Marco : RT @tg2rai: #Politico, a #Roma e a #Bologna le primarie del centrosinistra. @EnricoLetta soddisfatto, 'grande affluenza'. Dal centrodestra… - Paol_pabs : #staseraitalia #Berlusconi insiste sul partito unico: 'con #Salvini stiamo lavorando bene'. Non metto in dubbio che… - eziomauro : RT @repubblica: Calabria, il centrodestra presenta il ticket Occhiuto-Spirlì. E Berlusconi insiste sul 'partito repubblicano' - gug20094 : RT @DonatoRobilotta: Qui politica. Berlusconi insiste sul partito repubblicano modello Usa. In Italia c'è già il pd che nacque proprio sul… -