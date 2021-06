Australia, dopo i treni negli Usa Webuild conquista le autostrade di Melbourne (Di domenica 27 giugno 2021) dopo la maxi commessa negli Stati Uniti, Webuild conquista un altro super contratto dall’altra parte del mondo. A pochi giorni dalla firma in Texas del contratto da 16 miliardi di dollari per il primo treno ad alta velocità degli Usa, l’offerta del gruppo guidato da Pietro Salini è stata selezionata come la migliore proposta per la costruzione del North East Link, un passaggio stradale strategico per la mobilità interna della città di Melbourne in Australia. Si tratta di parte di un più ampio progetto dal valore complessivo di 15,9 miliardi di dollari Australiani, circa 10 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 giugno 2021)la maxi commessaStati Uniti,un altro super contratto dall’altra parte del mondo. A pochi giorni dalla firma in Texas del contratto da 16 miliardi di dollari per il primo treno ad alta velocità degli Usa, l’offerta del gruppo guidato da Pietro Salini è stata selezionata come la migliore proposta per la costruzione del North East Link, un passaggio stradale strategico per la mobilità interna della città diin. Si tratta di parte di un più ampio progetto dal valore complessivo di 15,9 miliardi di dollarini, circa 10 ...

