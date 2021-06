Asia Nuccetelli, la drastica scelta dopo il GF VIP: cosa è successo (Di domenica 27 giugno 2021) Asia Nuccetelli rompe il silenzio sui social: l’ex concorrente del GF VIP ha scelto di abbandonare il mondo della tv. Ecco il suo sfogo su Facebook. E’ stata al centro dell’attenzione quando è entrata, nel 2016, nella casa del Grande Fratello VIP come concorrente. L’ex gieffina fece molto chiacchierare a causa della sua amicizia con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 27 giugno 2021)rompe il silenzio sui social: l’ex concorrente del GF VIP ha scelto di abbandonare il mondo della tv. Ecco il suo sfogo su Facebook. E’ stata al centro dell’attenzione quando è entrata, nel 2016, nella casa del Grande Fratello VIP come concorrente. L’ex gieffina fece molto chiacchierare a causa della sua amicizia con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Perché Asia Nuccetelli ha lasciato la tv e cosa fa oggi - infoitcultura : Gf Vip, Antonella Mosetti rivela come mai Asia Nuccetelli ha lasciato la tv - gocciodigin : asia nuccetelli ha pubblicato un post dove chiede di rispettare la sua privacy visto che non appare da più di 3 ann… - IsaeChia : #GfVip, Antonella Mosetti rivela come mai Asia Nuccetelli ha lasciato la tv La showgirl parla del meraviglioso rap… - ReTwitStorm_ita : “Ha #Detto #Basta”. #Antonella #Mosetti all’#Attacco, il #Motivo #Dietro l’addio alla tv della figlia Asia solleva… -