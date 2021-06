Wimbledon: lunedì debuttano Sinner, Fognini e altri tre azzurri (Di sabato 26 giugno 2021) Esordio per cinque azzurri " dei 10 complessivi in tabellone principale, partecipazione da record " lunedì nella giornata di apertura di Wimbledon, terzo Slam stagionale al via sui campi in erba dell'... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Esordio per cinque" dei 10 complessivi in tabellone principale, partecipazione da record "nella giornata di apertura di, terzo Slam stagionale al via sui campi in erba dell'...

Advertising

SuperTennisTv : ?? Dopo due anni... finalmente #Wimbledon! ?? In campo nella giornata di apertura la parte alta del tabellone, esord… - AndreaPecchia1 : Nemmeno il tempo di iniziare e #Wimbledon produce subito il primo Giant killing. Il tennis su erba è proprio un al… - AndreaPecchia1 : 'Vergognoso #Djokovic che perde un set contro un signor nessuno passato di lì per caso'. Ah no, quello era #Sinner… - Ubitennis : Wimbledon 2021, LIVE: i match di lunedì 28 giugno - SuperTennisTv : Una sola variazione nella top 10 del ranking #WTA pubblicato alla vigilia di #Wimbledon. In testa c'è sempre… -