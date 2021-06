Ufo | atteso il report del Pentagono per il 25 giugno

(Di sabato 26 giugno 2021) L’esistenza o meno degli Ufo resterà sempre un argomento molto dibattuto fra il pubblico nonostante il resoconto, in parte, desecretato dal. Il resoconto sui “fenomeni aerei non identificati” si basa perlopiù su osservazioni di militari statunitensi. Il rapporto sui UAP Il rapporto sui UAP (fenomeni aerei non identificati) si focalizza sugli oggetti volanti e “dischi volanti” non identificati. Nonostante non ci sia nessun tipo di fondamento alla base, questi fenomeni vengono spesso accostati alle astronavi aliene. La realtà, però, dimostra che dei 120 incidenti UAP documentati nessuno è riconducibile a origini militari. Dunque il mistero ...

Ci sono gli "avvistamenti", esattamente 143 dal 2004. Ci sono foto e video. Ma l'rapporto dell'intelligence americana non offre spiegazioni. Il mistero degli, gli oggetti volanti non identificati, che da decenni popola la fantasia di scrittori e registi, e quindi anche ......quello suglidiffuso oggi dal Pentagono Usa, nel quale gli avvistamenti di oggetti non identificati restano tali: cioè non identificati. Dei 144 avvistamenti avvenuti dal 2004, spiega l'...Facebook Shares Gli Ufo esistono? E la tecnologia aliena? Non abbiamo le prove, ma non possiamo nemmeno escluderlo. Il governo degli Stati Uniti non ha una spiegazione per una serie di avvistamenti di ...Gli Stati Uniti non hanno una spiegazione sugli Ufo, o meglio sui fenomeni aerei non identificati. L’atteso rapporto del Pentagono e dell’intelligence - riportato dai media americani - non offre concl ...