Softball: Italia, ecco le 17 convocate definitive per gli Europei. Out Gasparotto, Comar e Vigna (Di sabato 26 giugno 2021) Sono state diramate, all’immediata vigilia dell’esordio azzurro agli Europei di Softball in Friuli-Venezia Giulia, i nomi delle 17 giocatrici che costituiranno il gruppo che vedremo fin dall’esordio di domani contro la Russia. Si riduce così il gruppo rispetto alle iniziali 20 unità, secondo le disposizioni internazionali. Di seguito i nomi delle giocatrici che Federico Pizzolini utilizzerà nel corso di questa rassegna continentale, in cui l’Italia difende il titolo vinto nel 2019 contro l’Olanda (finale vinta 3-2). 1 Brittany Abacherli 10 OF R R 04/07/1995 Saronno Softball 2 Lisa Birocci 25 P/DP R R 28/09/1982 Friul’81 ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Sono state diramate, all’immediata vigilia dell’esordio azzurro aglidiin Friuli-Venezia Giulia, i nomi delle 17 giocatrici che costituiranno il gruppo che vedremo fin dall’esordio di domani contro la Russia. Si riduce così il gruppo rispetto alle iniziali 20 unità, secondo le disposizioni internazionali. Di seguito i nomi delle giocatrici che Federico Pizzolini utilizzerà nel corso di questa rassegna continentale, in cui l’difende il titolo vinto nel 2019 contro l’Olanda (finale vinta 3-2). 1 Brittany Abacherli 10 OF R R 04/07/1995 Saronno2 Lisa Birocci 25 P/DP R R 28/09/1982 Friul’81 ...

