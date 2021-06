Roma, il sondaggio per “Il Sole 24 ore” conferma: Michetti in testa, la Raggi quella messa peggio (Di sabato 26 giugno 2021) Anche il sondaggio del Sole 24 Ore parla chiaro: Michetti in testa. Il ballottaggio sarà con Gualtieri. Non è il primo report demoscopico che dà il candidato del centrodestra per le prossime elezioni amministrative in vetta alle indicazioni di voto. L’indice di gradimento dei Romani per il duo Michetti-Matone vola alto nel cielo della capitale e nelle rilevazioni sondaggistiche. Le stesse che danno la sindaca uscente come la candidata che sta messa peggio. Che rischia di essere scavalcata da Calenda, e che, al momento, non ha neppure un apparato di partito ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 giugno 2021) Anche ildel24 Ore parla chiaro:in. Il ballottaggio sarà con Gualtieri. Non è il primo report demoscopico che dà il candidato del centrodestra per le prossime elezioni amministrative in vetta alle indicazioni di voto. L’indice di gradimento deini per il duo-Matone vola alto nel cielo della capitale e nelle rilevazioni sondaggistiche. Le stesse che danno la sindaca uscente come la candidata che sta. Che rischia di essere scavalcata da Calenda, e che, al momento, non ha neppure un apparato di partito ...

Comunali Roma, sondaggio: Michetti in vantaggio su Gualtieri

