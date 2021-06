Rock e glam l’outfit e make up Måneskin impazza! (Di sabato 26 giugno 2021) Talentuosi e determinati ad emergere con la loro musica a volte contro tendenza i Måneskin hanno prima conquistato l’Italia primeggiando a sorpresa al Festival di Sanremo 2021 e poi hanno intrapreso il loro cammino nel mondo partendo dall’Eurofestival. Rock ma anche glamour impazzano nelle classifiche inglesi e da qualche giorno stanno scalando anche quelle statunitensi: i 4 ragazzi romani si stanno godendo il successo meritatamente. Icone di un mood ispirato agli anni ’70 i Måneskin sono d’ispirazione anche per new look e make up alternativi: capelli lunghi apparentemente non curati e un trucco che è ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 giugno 2021) Talentuosi e determinati ad emergere con la loro musica a volte contro tendenza ihanno prima conquistato l’Italia primeggiando a sorpresa al Festival di Sanremo 2021 e poi hanno intrapreso il loro cammino nel mondo partendo dall’Eurofestival.ma ancheour impazzano nelle classifiche inglesi e da qualche giorno stanno scalando anche quelle statunitensi: i 4 ragazzi romani si stanno godendo il successo meritatamente. Icone di un mood ispirato agli anni ’70 isono d’ispirazione anche per new look eup alternativi: capelli lunghi apparentemente non curati e un trucco che è ...

Rock e glam l'outfit e make up Måneskin impazza! QuotidianPost.it