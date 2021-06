(Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone – È entrato indellaarmato di coltello, l’ha minacciatandole cellulare e una televisione. È accaduto a Mondragone (Caserta), protagonista unche è stato arrestato dai carabinieri peraggravata. È stata la vittima a contattare i carabinieri, che una volta giunti sul posto, in via Papa Giovanni XXIII, hanno trovato iltore ancora in possesso della refurtiva, lo hanno ammanettato e portato in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Rapina la vicina di casa, 37enne in carcere nel #Casertano ** -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina vicina

CasertaNews

UDINE -dai contorni curiosi nella notte tra martedì e mercoledì a Udine. Verso le ore 3.45 spaccata ... fermato qualche minuto dopo in una via, in sella alla bicicletta. L'uomo, un ...Più remota era sembrata l'ipotesi di unafinita male, anche se l'iracheno è stato trovato ... Una delle ipotesi è che l'omicida nella fuga abbia poi imboccato le scale dellastazione della ...Paura a Mondragone dove una donna è stata minacciata con un coltello. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, in via Papa Giovann ...I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone (CE), in via Papa Giovanni XXIII, hanno proceduto all’arresto di P.G. cl. 1984, ritenuto responsabile di rapina ...