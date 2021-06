Prossima partita Italia e avversaria | Europei 2021 | data | programma | orario | tv

Leggi su oasport

(Di sabato 26 giugno 2021) L’, non senza un’enorme fatica, si è qualificata per i quarti di finale degli, eliminando l’Austria agli ottavi per 2-1 dopo i tempi supplementari: a segno Chiesa e Pessina. Gli azzurri hanno quantomeno eguagliato il piazzamento dell’ultima edizione, quando furono fermati sempre ai quarti dalla Germania dopo i calci di rigore. La compagine di Mancini avrà a disposizione un tempo sufficiente per recuperare le tante energie profuse per venire a capo della ragnatela tessuta da Franco Foda. Il prossimo match si giocherà infatti venerdì 2 luglio alle 21.00 presso la Football Arena di Monaco di ...