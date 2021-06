Maiorca, focolai a concerto reggaeton e in hotel: oltre 600 giovani contagiati. Duemila in quarantena (Di sabato 26 giugno 2021) Le indagini per individuare i focolai si sono concentrate in nove nove hotel nella zona della spiaggia di Llucmajor, mentre è stato aperto un fascicolo per il mancato rispetto delle misure anti Covid contro gli organizzatori di un concerto di musica reggaeton tenutosi nell’arena per le corride dei tori di Palma di Maiorca. Il risultato del probabile mancato rispetto delle norme anti-coronavirus ha portato al contagio di oltre 600 ragazzi di sette comunità autonome spagnole che sono risultati positivi dopo essere stati a Maiorca tra il 12 e il 20 giugno. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Le indagini per individuare isi sono concentrate in nove novenella zona della spiaggia di Llucmajor, mentre è stato aperto un fascicolo per il mancato rispetto delle misure anti Covid contro gli organizzatori di undi musicatenutosi nell’arena per le corride dei tori di Palma di. Il risultato del probabile mancato rispetto delle norme anti-coronavirus ha portato al contagio di600 ragazzi di sette comunità autonome spagnole che sono risultati positivi dopo essere stati atra il 12 e il 20 giugno. Ma ...

