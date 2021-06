LIVE F1 | GP Stiria 2021 in DIRETTA | duello Verstappen-Hamilton | Leclerc e Sainz puntano alla top-5 nella FP3

(Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.02: Esce la Haas di Mick Schumacher che con le gomme dure prova le condizioni del tracciato. Sulla pista anche Mazepin con l’altra Haas (gomme dure) e Gasly (gomme soft) con l’AlphaTauri che ieri non ha girato per un problema al motore. 12.00: VIAFP3!!! 11.57: Si prospetta quindi una FP3 molto interessante. 11.54: Si vocifera che la Ferrari abbia seguito la stessa filosofia, concentrandosi soprattutto sulla simulazione di long-run per evitare l’umiliazione patita al Paul ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Stiria

