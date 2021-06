La FIA vuole rallentare i pit stop (Di sabato 26 giugno 2021) Tramite una nota ufficiale, la FIA ha comunicato ai team le nuove direttive da applicare durante i pit stop. Il tutto entrerà in vigore dal prossimo gran premio d’Ungheria. Aston Martin: Dan Fallows sarà il nuovo DT FIA: perché rallentare i pit stop? La Formula Uno non è composta solo da sorpassi ed accelerazioni ma poggia sulla base solida dei pit stop. Nel corso degli anni, essi sono diventati sempre più fondamentali e un errore durante il cambio gomme ha spesso cambiato il volto di un’intera stagione. I meccanici sono diventati dunque parte integrante e vitale della stagione di qualsiasi scuderia effettuando la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 giugno 2021) Tramite una nota ufficiale, la FIA ha comunicato ai team le nuove direttive da applicare durante i pit. Il tutto entrerà in vigore dal prossimo gran premio d’Ungheria. Aston Martin: Dan Fallows sarà il nuovo DT FIA: perchéi pit? La Formula Uno non è composta solo da sorpassi ed accelerazioni ma poggia sulla base solida dei pit. Nel corso degli anni, essi sono diventati sempre più fondamentali e un errore durante il cambio gomme ha spesso cambiato il volto di un’intera stagione. I meccanici sono diventati dunque parte integrante e vitale della stagione di qualsiasi scuderia effettuando la ...

