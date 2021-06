Il pranzo è servito | da lunedì 28 su Rai 1 | orario e novità del programma di Flavio Insinna

(Di sabato 26 giugno 2021), cast, regolamento e data di messa in onda della nuova versione de Ilcon, prossimamente su Rai 1.

Advertising

nuzzo_olindo : RT @Rai_casting: Da lunedì 28 giugno alle ore 14 Il Pranzo è servito ??? Vuoi giocare con @insinnaflavio ? ISCRIVITI ?? - Ema7210 : @matteosalvinimi Salvini parli di immigrati, blocchi navali, calcio, ma di ricette economiche o politiche fiscali n… - ninaoraloso : RT @Rai_casting: Vuoi partecipare al casting per Il pranzo è servito ? ??? ??? ??? - ninaoraloso : RT @Rai_casting: Manca pochissimo per Il Pranzo è servito ?? Vuoi provare a partecipare al grande ritorno del gioco condotto da @insinnaflav… - ninaoraloso : RT @Rai_casting: Da lunedì 28 giugno alle ore 14 Il Pranzo è servito ??? Vuoi giocare con @insinnaflavio ? ISCRIVITI ?? -

Ultime Notizie dalla rete : pranzo servito

Ti Consiglio

' Il' è pronto a tornare sul piccolo schermo. Dal 28 giugno infatti ' Il', lo storico programma, ideato da Corrado nel 1982, sarà di nuovo in tv su RaiUno con la ...Mancheranno i riti di passaggio: la festa ai cento giorni dall'esame, ildi fine anno, la ... Ed eccosu un piatto d'argento i ricorsi. E, i sintomi. In un sistema malato, solitamente, l'...Ginevra Pisani, nota professoressa de 'L'Eredità', torna in tv con 'Il pranzo è servito', ma sapete proprio tutto su di lei? Ecco chi è ..."Il pranzo è servito" è pronto a tornare sul piccolo schermo. Dal 28 giugno infatti "Il pranzo è servito", lo storico programma, ideato da Corrado ...