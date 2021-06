Heidi Ferrer, la sceneggiatrice di Dawson’s Creek si suicida per il “Long Covid”: “Da un anno aveva dolori terribili e non dormiva più di un’ora per volta” (Di sabato 26 giugno 2021) Da oltre un anno stava affrontando i sintomi di quella che è stata definita la “sindrome da Long Covid“, ovvero gli strascichi tutt’altro che secondari, lasciati dal virus. Per questo Heidi Ferrer, sceneggiatrice 50enne che ha diretto la serie tv Dawson’s Creek, si è tolta la vita. A raccontare le sofferenze contro cui lottava da mesi è stato è il marito, il regista Nick Guthe, che, parlando con la Cnn, ha lanciato un appello affinché venga istituito un supporto psicologico per tutte le persone che devono affrontare la sindrome del Long ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Da oltre unstava affrontando i sintomi di quella che è stata definita la “sindrome da“, ovvero gli strascichi tutt’altro che secondari, lasciati dal virus. Per questo50enne che ha diretto la serie tv, si è tolta la vita. A raccontare le sofferenze contro cui lottava da mesi è stato è il marito, il regista Nick Guthe, che, parlando con la Cnn, ha lanciato un appello affinché venga istituito un supporto psicologico per tutte le persone che devono affrontare la sindrome del...

