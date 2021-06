Grillo e Conte non si parlano I pontieri del M5S ci provano

(Di sabato 26 giugno 2021) Il secondo giorno di gelo tra Giuseppee Beppepassa nel silenzio delle controparti. Trapelano soltanto le voci dei, di quelli che stanno lavorando per ricostruire un canale di comunicazione affinché la frattura tra i due in qualche modo, come ancora non si sa bene, venga ricomposta. CERCA DI DIFFONDERE ottimismo Luigi Di Maio, che giovedì pomeriggio era nella sala dei gruppi di Montecitorio ad assistere all’intemerata die che è stato usato dal garante come … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Sono ore frenetiche per il futuro del M5S. Dopo lo scontro tra Beppee Giuseppe, adesso i big del Movimento sono scesi in campo per provare a ricucire. Tra i più attivi c'è sicuramente il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che da ieri è in contatto con ...E già c'è chi ipotizza la clamorosa uscita dal Movimento di Giuseppe, fortemente indispettito dall'atteggiamento di. È stata d'altra parte annunciata una probabile conferenza stampa dell'...«Una persona può fare ciò che vuole, ma non scegliere ciò che vuole». Beppe Grillo riprende a fare il visionario e mette sul suo blog un post dove cita Spinoza ...Movimento Cinque stelle sul baratro, in campo tre ambasciatori per scongiurare la scissione: il ministro degli Esteri, Fico e il sociologo De Masi ...