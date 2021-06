Galles-Danimarca 0-4: Dolberg con una doppietta porta i suoi ai quarti (Di sabato 26 giugno 2021) Il percorso della Danimarca continua alla grande. Dopo la miracolosa qualificazione agli ottavi di finale ottenuta con soli 3 punti in 3 giornate, infatti Kjaer e compagni volano ai quarti di finale. Il risultato finale della partita, Galles-Danimarca 0-4, dimostra in pieno la superiorità dei danesi, che hanno controllato alla grande la gara rischiando davvero pochissimo. Ora si pensa al prossimo impegno, per continuare in questo strepitoso percorso. CHE COS’E SUCCESSO NEI PRIMI 45 MINUTI DI GARA? A partire meglio, in questo primo ottavo di finale di EURO2020, è il Galles. La prima vera occasione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 giugno 2021) Il percorso dellacontinua alla grande. Dopo la miracolosa qualificazione agli ottavi di finale ottenuta con soli 3 punti in 3 giornate, infatti Kjaer e compagni volano aidi finale. Il risultato finale della partita,0-4, dimostra in pieno la superiorità dei danesi, che hanno controllato alla grande la gara rischiando davvero pochissimo. Ora si pensa al prossimo impegno, per continuare in questo strepitoso percorso. CHE COS’E SUCCESSO NEI PRIMI 45 MINUTI DI GARA? A partire meglio, in questo primo ottavo di finale di EURO2020, è il. La prima vera occasione ...

