Elias Canetti "pescatore nei secoli"

(Di sabato 26 giugno 2021) Diceche per risarcirsi della storia scritta dai vincitori bisogna preventivamente “spazzolarla contropelo”, “pescare nei” i “cento modi” in cui le cose sarebbero potute, e potrebbero, andare. Si intitola così, “. Ilnei”, il libro di Alfonso Musci, appena uscito per Castelvecchi. Musci è nato a Taranto nel 1981, si è laureato a Pisa in Filosofia e si è guadagnato il privilegio di passare per molti dei migliori luoghi di studio: la Scuola Normale, l’Istituto di Studi del Rinascimento fiorentino, l’Istituto di Studi storici di Napoli… Ha curato ...

... Aristotele sosteneva che 'è nella natura del desiderio di non poter essere soddisfatto, e la maggior parte degli uomini vive solo per soddisfarlo.' Molti secoli dopo,scriveva: 'Solo i ...Una nuova interpretazione di, premio Nobel per la letteratura nel 1981 e autore di opere quali Auto da fé (1935) e Massa e potere (1960). E' quanto offre Alfonso Musci con '. Il pescatore nei secoli' (...Il pensatore raccontato in un libro di Alfonso Musci. Dagli incroci con Gramsci a "Massa e potere", al riscatto dell'animalismo: metamorfosi zoologiche come antidoto alle grandi tirannie del Novecento ...Per quanto riguarda il desiderio sessuale, mi piace ricordare i versi di Alda Merini: “Non posso farmi santa perché ho sempre in mano l’arma del desiderio”. È evidente che la poetessa italiana mette i ...