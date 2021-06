Eastbourne, Sonego cede al tie - break: la finale va a De Minaur (Di sabato 26 giugno 2021) A due giorni dall'inizio di Wimbledon, e dopo la brillante vittoria di Matteo Berrettini al Queen's, Lorenzo Sonego gioca una grande finale a Eastbourne e cede solo al tie - break conclusivo contro ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 giugno 2021) A due giorni dall'inizio di Wimbledon, e dopo la brillante vittoria di Matteo Berrettini al Queen's, Lorenzogioca una grandesolo al tie -conclusivo contro ...

Advertising

SuperTennisTv : Strepitoso Sonego! ?? Lorenzo supera l'australiano Purcell e vola in finale a Eastbourne! Seconda finale del 2021… - c_appendino : Fantastico Lorenzo Sonego, in finale sull'erba di Eastbourne! Torino è orgogliosa di te ???? - Eurosport_IT : Bravissimo comunque, Lorenzo ?????? Sull'erba di Eastbourne l'azzurro cede solo al tiebreak contro De Minaur, ottima… - ilnapolionline : TENNIS - Sfuma in finale a Eastbourne il sogno di Lorenzo Sonego - - fisco24_info : Tie-break fatale a Sonego, ko in finale a Eastbourne: Sull'erba inglese il piemontese cede a De Minaur in 3 set -