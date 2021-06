DIRETTA F1, GP Stiria 2021 LIVE: la Ferrari deve migliorare il time-attack a Spielberg nella FP3 (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.48: Il grande favorito per conquistare la pole position appare essere Max Verstappen, già scattato davanti a tutti in Bahrain e soprattutto settimana scorsa in Francia. Il ventitreenne della Red Bull è stato il più veloce sul giro secco in entrambe le sessioni di prove libere della giornata di ieri, rifilando distacchi piuttosto consistenti a tutti gli avversari. 11.45: Il tracciato del Red Bull Ring richiederebbe un assetto da medio carico aereodinamico ma, i team dotati di Power Unit molto ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.48: Il grande favorito per conquistare la pole position appare essere Max Verstappen, già scattato davanti a tutti in Bahrain e soprattutto settimana scorsa in Francia. Il ventitreenne della Red Bull è stato il più veloce sul giro secco in entrambe le sessioni di prove libere della giornata di ieri, rifilando distacchi piuttosto consistenti a tutti gli avversari. 11.45: Il tracciato del Red Bull Ring richiederebbe un assetto da medio carico aereodinamico ma, i team dotati di Power Unit molto ...

