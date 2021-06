Carlo Cracco apre un ristorante a Portofino

(Di sabato 26 giugno 2021)– “Sono felice di annunciarvi che da venerdì 2 luglio aprirà il. Non vediamo l’ora di accogliervi e stiamo preparando gli ultimi ritocchi e perfezionando il nuovo menù. Per info e prenotazioni potete scrivere e info@.it e reservation@.it. Vi aspettiamo!”. Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, il noto chef, che si appresta dunque ad aprire un nuovoin una località di villeggiatura rinomata e molto ...

Qui ogni panettone sarà degustato in totale anonimato da una prestigiosa giuria , della quale, oltre a Iginio Massari, fanno parte lo chef stellato, Marco Pedron, Head Pastry Chef del ...... per godersi i weekend d'estate nel segno della cucina d'autore firmata dall'Associazione Maestro Martino presieduta dallo chef. Il 3 luglio alle ore 17.00 si inizierà con i laboratori ...PORTOFINO - "Sono felice di annunciarvi che da venerdì 2 luglio aprirà il ristorante Cracco Portofino. Non vediamo l'ora di accogliervi e stiamo ...