Campania, è in fuga uno su tre: scatta la caccia ai dubbiosi del vaccino (Di sabato 26 giugno 2021) Contagi e vaccini: in Campania il serbatoio delle adesioni è quasi vuoto e la maggior parte dei nuovi casi d?infezione si registrano tra i non vaccinati, in particolare tra gli under 60... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 giugno 2021) Contagi e vaccini: inil serbatoio delle adesioni è quasi vuoto e la maggior parte dei nuovi casi d?infezione si registrano tra i non vaccinati, in particolare tra gli under 60...

Advertising

italianelcuore3 : Sessantenni in fuga da AstraZeneca. 'Fate cambiare vaccino anche a noi' La Lombardia: dateci solo Pfizer. Piemonte… - bonatozen : RT @castelliditalia: #Furore è un #borgo di origine romana, mai espugnato. Nel #medioevo prezioso riparo per un gruppo di eretici in fuga d… - SIAA_PaTi : RT @castelliditalia: #Furore è un #borgo di origine romana, mai espugnato. Nel #medioevo prezioso riparo per un gruppo di eretici in fuga d… - Ecate31 : RT @Lapomacho: Fuga dai tamponi per non perdere le vacanze. Com'è che si diceva? Andrà tutto bene? A settembre si ricomincia... Covid, dal… - Lapomacho : Fuga dai tamponi per non perdere le vacanze. Com'è che si diceva? Andrà tutto bene? A settembre si ricomincia... C… -