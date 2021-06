Azzurri, non inginocchiatevi sotto ricatto (Di sabato 26 giugno 2021) Se davvero la nazionale di calcio stasera rifiuterà di inginocchiarsi, in ossequio alla nuova moda politicamente corretta (chiamiamola con il suo nome: moda), probabilmente assisteremo al primo vero gesto di indipendenza nazionale da molti anni a questa parte. Ed è al contempo spassoso e ridicolo che questo gesto sovranista debba avvenire su un campo da calcio. Per questo ci auguriamo che gli Azzurri, sottoposti in queste ore a pressioni assurde, non sbaglino questo gol. E' bene che gli inginocchiatoi restino fuori dai campi di calcio. Se proprio dobbiamo inginocchiarci, lo facciamo di fronte a una mamma che dopo aver accompagnato i figli a scuola di ... Leggi su panorama (Di sabato 26 giugno 2021) Se davvero la nazionale di calcio stasera rifiuterà di inginocchiarsi, in ossequio alla nuova moda politicamente corretta (chiamiamola con il suo nome: moda), probabilmente assisteremo al primo vero gesto di indipendenza nazionale da molti anni a questa parte. Ed è al contempo spassoso e ridicolo che questo gesto sovranista debba avvenire su un campo da calcio. Per questo ci auguriamo che gliposti in queste ore a pressioni assurde, non sbaglino questo gol. E' bene che gli inginocchiatoi restino fuori dai campi di calcio. Se proprio dobbiamo inginocchiarci, lo facciamo di fronte a una mamma che dopo aver accompagnato i figli a scuola di ...

