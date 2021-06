Vera Gemma attacca Awed dopo la fine dell’Isola dei Famosi | “Maleducato | chi si crede di essere”

(Di venerdì 25 giugno 2021) È calato il sipario sull‘Isola dei, ma alcune ferite non si sono ancora richiuse., che agli inizi del reality aveva stretto rapporti stretti con, ora è passata adrlo duramente per il suo comportamento una volta terminato il programma. Alla figlia di Giulianonon è andato giù che il vincitorenon l’abbia degnata di una risposta.non risponde a: l’ex concorrente spara a zero Che non ne mandasse a dire, si era già capito durante il reality: il carattere ...

Awed criticato da Vera Gemma dopo L'Isola dei Famosi: 'Tu come Tommaso Zorzi? Ti piacerebbe' Oggi Vera Gemma ha rilasciato un'interessante intervista al portale BlastingNews.it . E in questa circostanza la popolare ex ...