Variante Delta | in Italia rapido aumenti contagi

La Variante Delta spaventa l'Italia ma è ancora la Variante Alfa, la cosiddetta 'Variante inglese', la più diffusa nel nostro paese con una percentuale del 74,9% sul numero di casi. Ma dalle prime segnalazioni di sequenziamenti eseguiti a giugno, emerge un aumento, in percentuale, dei casi di Variante Kappa e Delta che passano dal 4,2% nel mese di maggio al 16,8%. Sono le prime segnalazioni delle ultime settimane, monitorate dal Sistema di sorveglianza integrata Covid-19 dell'Iss, in attesa della flash survey che fotograferà la situazione nel nostro Paese.

