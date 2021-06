UEFA, Via la birra dalla conferenza alla richiesta di giocatori di fede musulmana (Di venerdì 25 giugno 2021) Stop alla birra in conferenza stampa nel caso in cui un giocatore di fede musulmana lo chieda espressamente. A confermare l’indiscrezione sarebbe un portavoce della UEFA al Daily Telegraph, il quale ha dichiarato: “Chiederemo al singolo giocatore se vuole togliere la birra o no, anche se è analcolica. Lo sponsor è stato interpellato, ed è d’accordo”. Foto: Dal video della conferenza stampa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 giugno 2021) Stopinstampa nel caso in cui un giocatore dilo chieda espressamente. A confermare l’indiscrezione sarebbe un portavoce dellaal Daily Telegraph, il quale ha dichiarato: “Chiederemo al singolo giocatore se vuole togliere lao no, anche se è analcolica. Lo sponsor è stato interpellato, ed è d’accordo”. Foto: Dal video dellastampa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

