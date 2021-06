Si torna in pista, ma alle seguenti condizioni: discoteche, il Cts passa la palla a Draghi (Di venerdì 25 giugno 2021) Dal Comitato tecnico scientifico è arrivato il via libera alla riapertura delle discoteche con il Green Pass. A comunicarlo è stato il coordinatore Franco Locatelli a SkyTg24: “La decisione è stata improntata sia al contesto epidemiologico sia a quella che è l'attenzione e la gradualità di cui si è parlato. E quindi sono state identificate alcune raccomandazioni che un organo tecnico come il Cts fornisce al decisore politico”. Nessuna indicazione è però arrivata sulla data di riapertura, che compete unicamente alla politica. Locatelli ci ha però tenuto a sottolineare che il parere del Cts sulle discoteche è positivo, ma “con alcuni distinguo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Dal Comitato tecnico scientifico è arrivato il via libera alla riapertura dellecon il Green Pass. A comunicarlo è stato il coordinatore Franco Locatelli a SkyTg24: “La decisione è stata improntata sia al contesto epidemiologico sia a quella che è l'attenzione e la gradualità di cui si è parlato. E quindi sono state identificate alcune raccomandazioni che un organo tecnico come il Cts fornisce al decisore politico”. Nessuna indicazione è però arrivata sulla data di riapertura, che compete unicamente alla politica. Locatelli ci ha però tenuto a sottolineare che il parere del Cts sulleè positivo, ma “con alcuni distinguo ...

Ultime Notizie dalla rete : torna pista Fantasy F1 2021: i video consigli in vista del GP Stiria F1 ROUND 8 La Formula 1 torna in pista per il secondo dei tre appuntamenti consecutivi di questo caldissimo inizio estate. Al Red Bull Ring va in scena il Gran Premio di Stiria in cui ripartirà l'ormai classica sfida al ...

Genova, torna domenica la Fiera di San Pietro Torna domenica 27 giugno l'appuntamento con la Fiera di San Pietro nel quartiere della Foce. Anche ... La pista ciclabile viene spostata dalla corsia a mare a quella a monte della stessa semicarreggiata ...

MotoGp, Dovizioso torna in sella all'Aprilia sulla pista di Misano Corriere dello Sport 50 volte MAX: auguri al "CORSARO" Biaggi Max Biaggi festeggia 50 anni! Sei volte campione del mondo (unico italiano ad aver vinto il titolo SBK) è il pilota più vincente nella storia di Aprilia, di cui oggi è una bandiera nel mondo ...

Fantasy F1 Che piloti e scuderie comprare al Fantasy F1 prima delle qualifiche del GP Stiria? Come battere la redazione di MotorBox nella nostra lega dedicata? I nostri consigli in diretta Instagram con gli amic ...

