Roma, litigano in strada alle 5 del mattino: poi il 21enne distrugge un'auto in sosta (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – Se per alcuni era già suonata la sveglia molti giovani Romani erano ancora in giro, dopo la serata del giovedì, a fare baldoria. Erano infatti da poco passate le 5 del mattino quando i i Carabinieri della Stazione Viale Libia e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, sono intervenuti in viale XXI Aprile angolo con Piazza Bologna, per una lite animata tra un 21enne Romano ed un suo coetaneo. Sul posto, i militari hanno subito individuato i due giovani, notato che attorno a loro vi erano dei pezzi di vetro infranti. I due avevano iniziato a litigare per futili motivi quando ...

