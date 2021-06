Preve Riso Gallo | Sostenibilità è scelta strategica per imprese

(Di venerdì 25 giugno 2021) Milano, 25 giu. (Labitalia) - “'Laè una' è una frase che andiamo ripetendo sin dal 2018, anno di avvio del nostro programma 'Coltiviamo il futuro': da allora, l'azienda ha compiuto passi fondamentali: dopo il primo esperimento del 2018 con la Linea Rustico, riservata ad alcuni clienti partner in Italia, il percorso di distribuzione delda agricoltura sostenibile ha assunto nel 2019 connotazioni mainstream, ed oggi le principali varietà datto vendute danei principali paesi europei sono certificate in tal senso: parliamo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Preve Riso

Il Tempo

'La sostenibilità è una scelta strategica per la nostra azienda - dichiara Riccardo, Consigliere delegato diGallo Spa - . La Carta delnon fa dunque che concretizzare un ampio ...Emanuele, CFO diGallo, fa il suo ingresso nel consiglio di amministrazione di Feat Food, startup food tech che ha ideato un servizio di consegna in tutta Italia di piatti pronti, sani e bilanciati, ...Milano, 25 giu. (Labitalia) - “'La sostenibilità è una scelta strategica' è una frase che andiamo ripetendo sin dal 2018, anno di avvio del nostro programma 'Coltiviamo il futuro': da allora, ...Il progetto, nato per sviluppare buone pratiche e processi innovativi per l’inclusione sociale di giovani adulti con disabilità, ha coinvolto anche altri soggetti, non solo locali, tra istituzioni, as ...