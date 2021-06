Nuno Espirito Santo prossimo allenatore del Tottenham? Paratici lo cercò già alla Juve (Di venerdì 25 giugno 2021) Nuno Espirito Santo è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Tottenham: Paratici lo cercò già alla Juve Dopo un casting interminabile sembra che la dirigenza del Tottenham si sia decisa: Nuno Espirito Santo sarà il nuovo allenatore degli Spurs. Come riporta Gianluca Di Marzio, i contatti tra le parti stanno portando alla fumata bianca e l’allenatore portoghese avrebbe chiesto Koundé come primo rinforzo per la sua ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021)è vicinissimo a diventare il nuovodellogiàDopo un casting interminabile sembra che la dirigenza delsi sia decisa:sarà il nuovodegli Spurs. Come riporta Gianluca Di Marzio, i contatti tra le parti stanno portandofumata bianca e l’portoghese avrebbe chiesto Koundé come primo rinforzo per la sua ...

Glongari : #Tottenham nella corsa per la panchina si valuta anche il profilo di Graham #Potter attualmente al #Brighton. Primi… - RANDHXWA : RT @draper_rob: That Spurs list in full... Julian Nagelsmann ? Brendan Rodgers ? Erik ten Hag? Hansi Flick? Mauricio Pochettino? Antonio C… - Arjun247 : RT @draper_rob: That Spurs list in full... Julian Nagelsmann ? Brendan Rodgers ? Erik ten Hag? Hansi Flick? Mauricio Pochettino? Antonio C… - NMercato24 : Nuno Espirito Santo in pole per la panchina del Tottenham. Kounde potrebbe essere uno dei primi obiettivi di mercat… - junews24com : Nuno Espirito Santo Juve: era lui il favorito di Paratici per la panchina - -

Ultime Notizie dalla rete : Nuno Espirito The Sun: il Tottenham potrebbe puntare su Espirito Santo Si tratta di Nuno Espirito Santo , che ha chiuso al termine della scorsa stagione la sua esperienza con il Wolverhampton . Il quotidiano inglese riporta che prima di lui era stato contattato, sempre ...

Tottenham: arriva Nuno Espirito Santo? Commenta per primo Secondo quanto riferisce il Sun , il Tottenham potrebbe decidere di puntare sull'ex allenatore del Wolverhampton Nuno Espirito Santo. Dopo il tentativo a vuoto per Julen Lopetegui, è il portoghese l'ultima idea per la panchina.

Nuno Espirito Santo prossimo allenatore del Tottenham? Paratici lo cercò già alla Juve Calcio News 24 Di Marzio: “Perché Conte ha rifiutato il Tottenham. Mercato, il primo obiettivo di Paratici…” Dagli studi di Sky Sport UK, Gianluca Di Marzio ha fatto un primo punto sull’esperienza di Fabio Paratici al Tottenham, svelando anche un retroscena sulla trattativa con Antonio Conte: “Paratici lavor ...

Nuno Espirito Santo Juve: era lui il favorito di Paratici per la panchina Fabio Paratici non aveva pensato ad Andrea Pirlo dopo l’esonero di Sarri: il suo obiettivo era Nuno Espirito Santo Fabio Paratici vorrebbe portare al Tottenham Nuno Espirito Santo, ex tecnico del Wolv ...

