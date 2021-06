Muore in Sardegna dopo aver salvato la figlia 13enne in mare (Di venerdì 25 giugno 2021) AGI - È morto dopo aver salvato in mare la figlia tredicenne e un'altra ragazzina che stavano facendo il bagno ed erano in difficoltà, di fronte alle insidiose coste di Arbus, nel sud della Sardegna, a una settantina di chilometri da Cagliari. Raggiunta la riva, un uomo di circa 65 anni ha accusato un malore ed è deceduto sulla spiaggia di Gutturu de Flumini. I soccorsi sono stati chiamati attorno alle 16.30 dagli altri bagnanti, che hanno visto il padre della ragazzina accasciarsi per un arresto cardiaco. Il 118 ha inviato sul posto l'elisoccorso, ma i tentativi di ... Leggi su agi (Di venerdì 25 giugno 2021) AGI - È mortoinlatredicenne e un'altra ragazzina che stavano facendo il bagno ed erano in difficoltà, di fronte alle insidiose coste di Arbus, nel sud della, a una settantina di chilometri da Cagliari. Raggiunta la riva, un uomo di circa 65 anni ha accusato un malore ed è deceduto sulla spiaggia di Gutturu de Flumini. I soccorsi sono stati chiamati attorno alle 16.30 dagli altri bagnanti, che hanno visto il padre della ragazzina accasciarsi per un arresto cardiaco. Il 118 ha inviato sul posto l'elisoccorso, ma i tentativi di ...

