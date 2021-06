Masantonio – Sezione scomparsi | quante puntate | durata e quando finisce

(Di venerdì 25 giugno 2021)sono previste per, la fiction in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda cinqueda due episodi l’una. La prima sarà trasmessa venerdì 25 giugno 2021; l’ultima venerdì 23 luglio 2021. Di seguito la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: venerdì 25 giugno 2021, ore 21,25 Seconda puntata: venerdì 2 luglio 2021, ore 21,25 Terza puntata: venerdì 9 luglio 2021, ore 21,25 Quarta puntata: venerdì 16 luglio 2021, ore 21,25 Quinta puntata: venerdì 23 luglio 2021, ore ...

MediasetPlay : 'È il personaggio più intimo che mi sia capitato di affrontare'

Cecilia Uzzo Serie tv scomparsi Stagione 1 - Episodio 1 21:20 domani sera stasera in onda 25 Jun Venerdì 25 giugno prende il via la nuova serie "scomparsi " con protagonista ...