Jerry Calà: Non è vero che ho tradito Mara Venier in viaggio di nozze (Di venerdì 25 giugno 2021) Jerry Calà: «Avevo 8 in greco, ma puntai sul cabaret. Mara esagera: non l’ho tradita dopo le nozze» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 16, di Massimo Cutò. Che cos’è l’estate? «È uno stato d’animo, non una stagione». Eccolo qui Calogero Alessandro Augusto Calà, detto Jerry «perché facevo l’imitazione di Jerry Lewis», nato a Catania, sbarcato a Milano da bambino con papà e mamma, quindi studente a verona dove vive in un palazzo del ‘700 a due passi dall’Arena. Sposato, divorziato, risposato, un figlio diciottenne, lunedì compirà 70 anni (e mezzo secolo di ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 25 giugno 2021): «Avevo 8 in greco, ma puntai sul cabaret.esagera: non l’ho tradita dopo le» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 16, di Massimo Cutò. Che cos’è l’estate? «È uno stato d’animo, non una stagione». Eccolo qui Calogero Alessandro Augusto, detto«perché facevo l’imitazione diLewis», nato a Catania, sbarcato a Milano da bambino con papà e mamma, quindi studente ana dove vive in un palazzo del ‘700 a due passi dall’Arena. Sposato, divorziato, risposato, un figlio diciottenne, lunedì compirà 70 anni (e mezzo secolo di ...

Advertising

dr40653 : Fa strano che in Regione leghista come la Lombardia non riescano ancora a trovare candidati sindaci per Milano e Va… - FrancesB2021 : OMG a me non sembra Harry ma un attore di film trash italiani anni 80 tipo con Jerry Cala’ , non ricordo il nome ???? - abelebogarellim : @SabrinaSalerno @JerryCala ...corre voce del prossimo film<gnocche d'Italia>Jerry Cala dice ...no.. - zorzando6 : Infatti io sapevo durante il ricevimento al ristorante hahahahahaa - tvzoomitalia : Jerry Calà: 'Non è vero che ho tradito Mara Venier in viaggio di nozze' @JerryCala @maravenierof -

Ultime Notizie dalla rete : Jerry Calà 'Ferma così che ti scatto una', Eleonora Pedron, la gonna si alza, la temperatura anche: in posa incandescente Uno fra tutti è Jerry Calà , nella pellicola romantica di ' Vita Smeralda '. Inoltre ha avuto il suo bel da farsi anche in ambito musicale, recitando musica al fianco di Umberto Tozzi . Infine ha ...

Mara Venier, "corna? Questa volta ha esagerato": cos'è successo davvero in viaggio di nozze Jerry Calà compirà 70 anni lunedì 28 giugno: per l'occasione ha rilasciato una lunga intervista a Il Giorno , dove ha parlato soprattutto della sua lunga carriera di successo, dagli inizi fino ai ...

Jerry Calà compie 70 anni: «Anticipai l’epoca dei rider. L’incidente mi cambiò. E ora un nuovo film» Corriere della Sera Uno fra tutti è, nella pellicola romantica di ' Vita Smeralda '. Inoltre ha avuto il suo bel da farsi anche in ambito musicale, recitando musica al fianco di Umberto Tozzi . Infine ha ...compirà 70 anni lunedì 28 giugno: per l'occasione ha rilasciato una lunga intervista a Il Giorno , dove ha parlato soprattutto della sua lunga carriera di successo, dagli inizi fino ai ...