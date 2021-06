Italia: «Non ci inginocchieremo, il razzismo si combatte in altri modi» (Di sabato 26 giugno 2021) Arriva la decisione dell’Italia in merito alla protesta contro il razzismo: la posizione dei calciatori azzurri contro l’Austria Arriva la decisione della nazionale Italiana sulla questione dell’inginocchiamento contro il razzismo. Ecco quanto riportato dall’ANSA. «Da parte della squadra non ci è arrivata alcuna richiesta o segnalazione di volontà di inginocchiarsi domani prima della sfida contro l’Austria. Ma se troveremo nel prosieguo una squadra che ha questa volontà, il gruppo degli azzurri si unirà per solidarietà e sensibilità, pur mantenendo la convinzione che la lotta al razzismo vada combattuta in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Arriva la decisione dell’in merito alla protesta contro il: la posizione dei calciatori azzurri contro l’Austria Arriva la decisione della nazionalena sulla questione dell’inginocchiamento contro il. Ecco quanto riportato dall’ANSA. «Da parte della squadra non ci è arrivata alcuna richiesta o segnalazione di volontà di inginocchiarsi domani prima della sfida contro l’Austria. Ma se troveremo nel prosieguo una squadra che ha questa volontà, il gruppo degli azzurri si unirà per solidarietà e sensibilità, pur mantenendo la convinzione che la lotta alvada combattuta in ...

