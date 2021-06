(Di venerdì 25 giugno 2021) MILANO – Il tormentone di, “”,il. Il video del brano (di cui Giulio Rosati ha curato la regia per Maestro Production) riproduce lo scenario tipico di una calda giornata d’estate negli anni ’60, in linea con la sonorità del singolo, tra bagni in piscina con le vistose cuffie colorate e i vestiti tipici del tempo, passerelle a bordo vasca e gossip dal parrucchiere. Dopo il debutto alla numero 1 nella classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti della ...

PaolaLaMarca10 : RT @voguefede: Quest'estate è portata avanti dai ragazzi di Amici, Federico Rossi e Annalisa, Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti e Irama… - voguefede : Quest'estate è portata avanti dai ragazzi di Amici, Federico Rossi e Annalisa, Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti e Irama #battitilive2021

... già campione di ascolti sul web: sul palco due dei suoi interpreti,e Orietta Berti (assenteLauro). Al termine dell'esibizione, la cantante ha dichiarato: 'Non avrei mai pensato di ...... a partire da Gianni Morandi che canta un brano scritto da Jovanotti fino a Orietta Berti in featuring conLauro. Fabio Rovazzi ha visto in Ramazzotti la persona perfetta per La mia ...MILANO - Il tormentone di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, "Mille", conquista il Disco d’Oro. Il video del brano (di cui Giulio Rosati ha curato ...Battiti Live 2021, cast cantanti, conduttori e data d'inizio: si parte con un tris di successi di Fedez, poi tante hit. Sangiovanni idolo dei giovanissimi ...