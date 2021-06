F1 GP Stiria 2021, Hamilton: “Sarà molto difficile battere la Red Bull, ha un vantaggio” (Di venerdì 25 giugno 2021) “Siamo molto vicini ma Sarà molto difficile battere le Red Bull. Hanno un vantaggio, anche di più rispetto a ciò che vediamo: non so cosa faranno quando daranno il motore a pieni giri”. Queste le parole di Lewis Hamilton dopo le prove libere del GP di Stiria di Formula 1. “Non ho molte lamentele da fare oggi – spiega il pilota Mercedes – abbiamo lavorato tutta la settimana per capire cosa è andato storto e spero che questo dia i suoi frutti”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) “Siamovicini male Red. Hanno un, anche di più rispetto a ciò che vediamo: non so cosa faranno quando daranno il motore a pieni giri”. Queste le parole di Lewisdopo le prove libere del GP didi Formula 1. “Non ho molte lamentele da fare oggi – spiega il pilota Mercedes – abbiamo lavorato tutta la settimana per capire cosa è andato storto e spero che questo dia i suoi frutti”. SportFace.

