"La pandemia non è finita, non ne siamo ancora fuori", basti pensare all'incremento nel Regno Unito, "la pandemia va ancora affrontata con attenzione, determinazione, vigilanza". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles al termine del vertice Ue.

Draghi: 'Non siamo fuori dalla pandemia, serve attenzione'
"La pandemia non è finita, non se siamo ancora fuori, va ancora affrontata con determinazione, attenzione e vigilanza". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "Occorre un rinforzo e forse ..."

