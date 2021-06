De Maggio smentisce: "Basic non arriverà a Napoli, l'obiettivo per il centrocampo è un altro" (Di venerdì 25 giugno 2021) Durante la trasmissione RadioGoal su Radio KissKiss, il conduttore Walter De Maggio ha fornito delle importanti indiscrezioni sulla trattativa con Toma Basic. Il centrocampista croato del Bordeaux è stato infatti accostato più volte agli azzurri, soprattutto nelle ultime ore. Ebbene secondo De Maggio, invece, i piani del club azzurro sono altri. Ecco quanto evidenziato: "Il centrocampista croato non arriverà al Napoli, l'obiettivo numero uno è diventato Camara dell'Olympiakos". Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 giugno 2021) Durante la trasmissione RadioGoal su Radio KissKiss, il conduttore Walter Deha fornito delle importanti indiscrezioni sulla trattativa con Toma. Il centrocampista croato del Bordeaux è stato infatti accostato più volte agli azzurri, soprattutto nelle ultime ore. Ebbene secondo De, invece, i piani del club azzurro sono altri. Ecco quanto evidenziato: "Il centrocampista croato nonal, l'numero uno è diventato Camara dell'Olympiakos".

Advertising

RomaFuori : La #ASRoma smentisce categoricamente qualsiasi tentativo per #SergioRamos. Mi ricordate l'ultima categorica smentit… - LeSamoura3 : @GabrieleAdinolf Infatti @PolarisStudi, che non si smentisce mai, ne parla già almeno da maggio. - gattomilanista : Se Di Maggio smentisce le voci su Ramos al Milan vuol dire che dopo un decennio spara qualcosa di giusto. - NBenedetto4 : @PosteNews Non si smentisce mai l'inefficenza di #posteitaliane Pacco racc spedito da uk dal 10 maggio ancora in 'l… -